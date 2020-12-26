“الدويش” يُعلق على تدشين النصر لملعبه الجديد “مرسول بارك”

علق الإعلامي الرياضي محمد الدويش على تدشين نادي النصر لملعبه الجديد “مرسول بارك” في ثوبه الجديد، بعدما كان يسمى قبل ذلك محيط الرعب والخاص بنادي الهلال قبل أن يحصل النصر عليه.
وكتب الدويش عبر حسابه الرسمي تويتر: شركة استأجرت ملعبًا ثم أجرّته لنادٍ شركة استأجرت ذات الملعب ثم أهدته لناد الفرق ليس بين الأجرة والهدية وحسب بل إنّ قيمة الهدية أضعاف الأجرة !
ومن المقرر أن يستهل النصر مبارياته على ملعبه الجديد “مرسول بارك” بمواجهة ضمك في لقاء ضمن منافسات الجولة العاشرة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وفق “أخبار 24”.