اليامي: الاتحاد في اختبار حقيقي أمام الهلال.. وعليه استغلال الفرص

قال لاعب نادي الاتحاد السابق، الحسن اليامي، إن فريقه أمام اختبار حقيقي بمواجهة نظيره الهلال، اليوم (السبت) ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري.
وأشار اليامي، وفقاً لـ “الرياضية”، إلى أن مباراة الهلال تُعد اختبارًا حقيقياً لقدرات الاتحاد ومدى تطور الفريق خلال الموسم الحالي من بطولة الدوري، مضيفاً:”الاتحاد يمتلك لاعبين مميزين في كافة المراكز ولكنه في حاجة للوقت للمنافسة على صدارة الدوري الغائب عنها منذ فترة طويلة”.
وأتم لاعب الاتحاد السابق، تصريحاته بالإشارة إلى أن لاعبي فريقه عليهم استغلال الفرص والتركيز خلال مواجهتهم أمام الهلال.