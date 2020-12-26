“التحالف”: سقوط صاروخ باليستي حوثي في الجوف اليمنية بعد إطلاقه من محافظة عمران

قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العميد الركن تركي المالكي، إن الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت صباح اليوم السبت صاروخاً باليستياً من محافظة (عمران) باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق.
وأوضح العميد المالكي أن الصاروخ سقط بعد إطلاقه داخل الأراضي اليمنية في محافظة (الجوف / شرق اليتمة).
وأبان أن الميليشيا الحوثية مستمرة بانتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية والتي تهدد حياة المئات من المدنيين. وفق “أخبار 24”.