أقدم مسلحون من المليشيات الحوثية على قَتل أم شابة بمركز العدين محافظة إب اليمنية، بعد أن انهالوا عليها بالضرب المبرح أمام أطفالها.
وأثارت الجريمة ردود أفعال غاضبة، خاصة بعد تداول صور مؤثرة لأطفال القتيلة وهم يبكون إلى جوار جثمانها ويحتضنونه.
واقتحم المسلحون على متن مركبة عسكرية في وقت مبكر من فجر أول من أمس (الخميس) الماضي، منزل أحد المواطنين بمديرية العدين، واعتدوا على زوجته “أحلام العشاري” البالغة من العمر 25 عاماً.
وذكرت مصادر صحفية أن المسلحين اقتحموا المنزل بحثاً عن زوج القتيلة بزعم أنه مطلوب بتهمة السرقة، وعندما لم يجدوه في المنزل اعتدوا على زوجته وأطفاله بوحشية أدت إلى وفاة الأم أمام أطفالها.
وكشف زوج القتيلة في مقطع فيديو تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن من اقتحم منزله أحد القيادات الحوثية ويدعى “أبو بشار الشبيبي” وبرفقته مجموعة من أتباعه.
واعترفت ميليشيا الحوثي، بالعملية المروعة، موضحة أن ”التحقيق جار مع من نزلوا في الحملة الأمنية، لضبط ثلاثة متهمين بينهم زوج المرأة المطلوب أمنيا.
ومن جانبه أكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن جريمة قَتل أحلام العشاري وترويع أطفالها الأربعة من قبل مشرف حوثي في مديرية العدين بمحافظة إب، ليست حالة فردية او حادثا عرضيا، وإنما تكشف عن سياسة ونهج وسلوك يومي لميليشيا تبطش بالمدنيين.
وفق “أخبار 24”.