أقدم مسلحون من المليشيات الحوثية على قَتل أم شابة بمركز العدين ‏محافظة إب اليمنية، بعد أن انهالوا عليها بالضرب المبرح أمام ‏أطفالها.‏

وأثارت الجريمة ردود أفعال غاضبة، خاصة بعد تداول صور مؤثرة لأطفال القتيلة وهم يبكون إلى جوار جثمانها ويحتضنونه.

واقتحم المسلحون على متن مركبة عسكرية في وقت ‏مبكر من فجر أول من أمس (الخميس) الماضي، منزل أحد المواطنين بمديرية ‏العدين، واعتدوا على زوجته “أحلام العشاري” البالغة من العمر 25 عاماً.‏

وذكرت مصادر صحفية أن المسلحين اقتحموا المنزل بحثاً عن زوج القتيلة بزعم أنه مطلوب بتهمة ‏السرقة، وعندما لم يجدوه في المنزل اعتدوا على ‏زوجته وأطفاله بوحشية أدت إلى وفاة الأم أمام أطفالها‎.‎

وكشف زوج القتيلة في مقطع فيديو تم تداوله عبر وسائل ‏التواصل الاجتماعي، أن من اقتحم منزله أحد القيادات الحوثية ويدعى “أبو بشار الشبيبي” وبرفقته مجموعة من أتباعه‎.‎

واعترفت ميليشيا الحوثي، بالعملية المروعة، موضحة أن ‏‏”التحقيق جار مع من نزلوا في الحملة الأمنية، لضبط ثلاثة ‏متهمين بينهم زوج المرأة المطلوب أمنيا‎.

ومن جانبه أكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، ‏أن ‏جريمة قَتل أحلام العشاري وترويع أطفالها ‏الأربعة من قبل مشرف حوثي في مديرية العدين ‏بمحافظة إب، ليست حالة فردية او حادثا عرضيا، ‏وإنما تكشف عن سياسة ونهج وسلوك يومي ‏لميليشيا تبطش بالمدنيين.‏

عناصر حوثية تقتل أُمًّا ضرباً أمام أطفالها.. وردود فعل غاضبة على الجريمة

عناصر حوثية تقتل أُمًّا ضرباً أمام أطفالها.. وردود فعل غاضبة على الجريمة

وفق “أخبار 24”.