خادم الحرمين يكلِّف أمين "مجلس التعاون" بنقل الدعوات لقادة الخليج للمشاركة في "قمة الرياض"

كلّف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، بنقل الدعوات إلى قادة دول المجلس للمشاركة في أعمال الدورة الـ41 للمجلس، المزمع عقدها بالرياض في 5 يناير 2021.
وقال الأمين العام للمجلس إنه سلم اليوم دعوة خادم الحرمين إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وتسليم الدعوة نائب رئيس الدولة وحاكم دبي اليوم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في مدينة دبي.
وجرى خلال اللقاء استعراض مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسبل دفع عجلة التعاون والتنسيق والتضامن بين دول وشعوب المجلس.
وأكد الشيخ محمد بن راشد حرص دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا على توطيد روابط الأخوة والتسامح بين شعوب دول المجلس وترسيخ العلاقات الأخوية التي لا تنفصم عراها مهما اعتراها من شوائب أو مطبات مصيرها الزوال.
وفق “أخبار 24”.