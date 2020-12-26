الحكومة اليمنية تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس هادي بالرياض

أدت الحكومة اليمنية الجديدة، اليوم (السبت)، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدربه منصور هادي في العاصمة الرياض.
وكان الرئيس هادي قد أصدر في 18 ديسمبر الجاري مرسوماً بتشكيل الحكومة الجديدة، التي تتكون من 24 وزيرا إلى جانب رئيس الوزراء، وذلك بموجب اتفاق الرياض الموقع مع المجلس الانتقالي الجنوبي لتقاسم السلطة.
ورحبت وزارة خارجية المملكة في وقت سابق بتنفيذ الأطراف اليمنية، ممثلة بالحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، اتفاق الرياض، وبما تم الإعلان عنه من تشكيل حكومة كفاءات سياسية تضم كامل مكونات الطيف اليمني.
وفق “أخبار 24”.