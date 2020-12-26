بينها 3 عصابات وبحوزة إحداها مليون ‏ريال.. “الأمن العام” يستعرض تفاصيل جرائم أطيح بمرتكبيها

استعرض الأمن العام عددًا من نجاحاته خلال الأسبوع الماضي، إذ تمكن رجال الأمن في عدة مناطق من القبض على العشرات من مرتكبي الجرائم المتنوعة.
وكشف الأمن العام في مقطع فيديو، أنه تم القبض على 3 من المخالفين للإقامة من الجنسية السورية بالرياض، امتهنوا عمليات نصب واحتيال تمكنوا من خلالها الاستيلاء على مبلغ مليون ريال، وذلك من خلال نشر إعلانات بمواقع التواصل الاجتماعي، وإيهام الضحايا بانتمائهم لأحد المكاتب المتخصصة في التعقيب على المعاملات الحكومية.
وأبان أنه تم ضبط مواطن و3 مخالفين لنظام الإقامة يتاجرون بشرائح الاتصال، بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، وعثر بحوزتهم على 322 شريحة اتصال ومبلغ يتجاوز 13 ألف ريال.
وأشار إلى أنه تم متابعة 3 مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية امتهنوا سرقة المركبات واستخدموها في جرائهم وقدرت المسروقات بـ 400 ألف ريال، لافتًا إلى أنه تم القبض عليهم. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن رجال الأمن بمكة المكرمة ألقوا القبض على 3 مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية الإثيوبية بعد اعتدائهم على سائق أجرة وسلبوا منه مبالغ مالية وجهاز جوال، فيما تم ضبط مواطن صدم جهازًا للرصد الآلي “ساهر” وأتلفه وذلك على طريق الخرمة/ التربة.
في قبضة رجال الأمن.
#تم_القبض pic.twitter.com/BoXwN5D2V0
— الأمن العام (@security_gov) December 26, 2020