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أخبار المناطق > بينها 3 عصابات وبحوزة إحداها مليون ‏ريال.. “الأمن العام” يستعرض تفاصيل جرائم أطيح بمرتكبيها
26/12/2020   5:45 م

بينها 3 عصابات وبحوزة إحداها مليون ‏ريال.. “الأمن العام” يستعرض تفاصيل جرائم أطيح بمرتكبيها

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استعرض الأمن العام عددًا من نجاحاته خلال الأسبوع الماضي، ‏إذ تمكن رجال الأمن في عدة مناطق من القبض على العشرات من مرتكبي الجرائم ‏المتنوعة.‎

وكشف الأمن العام في مقطع فيديو، أنه تم القبض على 3 من المخالفين ‏للإقامة من الجنسية السورية بالرياض، امتهنوا عمليات نصب ‏واحتيال تمكنوا من خلالها الاستيلاء على مبلغ مليون ريال، وذلك ‏من خلال نشر إعلانات بمواقع التواصل الاجتماعي، وإيهام ‏الضحايا بانتمائهم لأحد المكاتب المتخصصة في التعقيب على ‏المعاملات الحكومية.

وأبان أنه تم ضبط مواطن و3 مخالفين لنظام الإقامة يتاجرون بشرائح ‏الاتصال، بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، ‏وعثر بحوزتهم على 322 شريحة اتصال ومبلغ يتجاوز 13 ألف ‏ريال.‏

وأشار إلى أنه تم متابعة 3 مخالفين لنظام الإقامة من ‏الجنسية اليمنية امتهنوا سرقة المركبات واستخدموها في جرائهم ‏وقدرت المسروقات بـ 400 ألف ريال، لافتًا إلى أنه تم القبض ‏عليهم. وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن رجال الأمن بمكة المكرمة ألقوا القبض على 3 مخالفين ‏لنظام الإقامة من الجنسية الإثيوبية بعد اعتدائهم على سائق أجرة ‏وسلبوا منه مبالغ مالية وجهاز جوال، فيما تم ضبط مواطن صدم ‏جهازًا للرصد الآلي “ساهر” وأتلفه وذلك على طريق الخرمة/ التربة.‏

بينها 3 عصابات وبحوزة إحداها مليون ‏ريال.. “الأمن العام” يستعرض تفاصيل جرائم أطيح بمرتكبيها

أخبار المناطق
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