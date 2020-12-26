يستهلها بجدة.. خالد الفيصل يبدأ غداً جولاته التفقدية السنوية لمحافظات المنطقة

يبدأ أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل يوم غد (الأحد)، جولاته التفقدية السنوية لمحافظات المنطقة، ويستهلها بزيارة محافظة جدة.
ويقف أمير المنطقة خلال الجولة التي يرافقه فيها الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة، على عددٍ من المشاريع الجاري تنفيذها بالمحافظة، ويستمع إلى شرحٍ من مسؤولي الجهات عن سير العمل في المشاريع ونسب ومواعيد إنجازها.
ويرأس الأمير اجتماعاً للمجلس المحلي في مقر المحافظة، يتم خلاله استعراض المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها، وسُبل وآليات تسريع وتيرة الأعمال في المشروعات المتأخرة، كما يستمع إلى مطالب الأهالي بحضور مسؤولي الأجهزة الحكومية والقطاعات الخدمية في المنطقة. وفق “أخبار 24”.