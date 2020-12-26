شاهد.. حي “المغيسلة” بعد تطويره ضمن برنامج “أنسنة ‏المدينة”‏

أكملت أمانة منطقة المدينة المنورة تطوير حي “المغيسلة”، الذي يبعد عن الحرم النبوي 900 متر، ضمن برنامج “أنسنة المدينة”، الذي يهدف لتحسين المشهد الحضري.
وأوضح وكيل الأمانة للتنمية والتعمير، المهندس أكرم العلوني، أن البرنامج يهدف لتطوير الأحياء القديمة دون إزالة المباني، إذ تم ترميم 70 مبنى أثريًا في حي” المغيسلة”.
وأشار إلى أن عمليات التطوير بالحي غطت مساحة 1.4مليون متر مربع، وشملت كذلك إنشاء حدائق جديدة وتطوير القديم منها. وفق “أخبار 24”.
وأظهر مقطع فيديو نشره مركز “التواصل الحكومي” لقطات للحي قبل وبعد عمليات التطوير التي تمت به، كما استعرض انطباعات الأهالي والسكان حول عمليات التأهيل والمظهر الجديد لحيهم.
كيف عالجت مبادرة أنسنة #المدينة_المنورة الأحياء السكنية القديمة لتكون صديقة للإنسان؟ @AmanaAlmadinah #التواصل_الحكومي pic.twitter.com/65Mat0pIda
— التواصل الحكومي (@CGCSaudi) December 26, 2020