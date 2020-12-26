كشف الدبلوماسي ووزير الإعلام الأسبق، عبدالعزيز خوجة، عن سبب طلب وزير الخارجية الراحل الأمير سعود الفيصل مقابلة الكاتب المغربي محمد عابد الجابري.
وقال، خلال لقائه في برنامج “السطر الأوسط” على قناة MBC، إن الفيصل طلب منه، أثناء عمله سفيرًا للمملكة بالمغرب آنذاك، ترتيب مقابلة مع الكاتب، بعد قراءة الفيصل لكتابه “نقد العقل العربي”.
وأكد خوجة أن الكاتب ذُهل من ثقافة الأمير سعود الفيصل الواسعة، ليرد عليه خوجة بأن الفيصل واسع الاطلاع، ويطلب منه دومًا أشعار الكاتب الإنجليزي ويليام شيكسبير وقصائد من الجاهلية وغيرهما من مصادر الثقافة.
وفق “أخبار 24”.