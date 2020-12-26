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أخبار محلية > طب وتداوي > بالفيديو.. مختص يكشف عن نتائج سلبية قد تحدث عند تناول المكملات الغذائية
26/12/2020   9:50 م

بالفيديو.. مختص يكشف عن نتائج سلبية قد تحدث عند تناول المكملات الغذائية

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كشف المختص في الصيدلة الإكلينيكية، بندر البنيه، بعض النتائج السلبية التي يمكن أن تحدث عند تناول المكملات الغذائية.

وأوضح، خلال لقائه في برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، أن بعض الفيتامينات والمكملات الغذائية قد تضر بصحة الإنسان.

وأشار إلى أن الجسم قد لا يتمكن من التخلص من بعض الفيتامينات، ولذلك يلجأ لتخزينها على شكل دهون في الكبد، وهو ما يؤثر على صحة الإنسان بشكل عام.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. مختص يكشف عن نتائج سلبية قد تحدث عند تناول المكملات الغذائية

أخبار محلية, طب وتداوي
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