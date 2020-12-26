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أخبار المناطق > في أيامها الأخيرة.. مكاتب الخدمات والتعقيب تقر بتضاؤل دورها أمام الخدمات الإلكترونية
26/12/2020   9:50 م

في أيامها الأخيرة.. مكاتب الخدمات والتعقيب تقر بتضاؤل دورها أمام الخدمات الإلكترونية

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افتقدت مكاتب الخدمات والتعقيب للزخم الجماهيري بعد توجه المواطنين والمقيمين للخدمات الإلكترونية التي توفرها الحكومة.

وكشف صاحب أحد مكاتب الخدمات، عبدالعزيز الواكد، معاناة هذه المشروعات خلال الفترة الحالية، حيث أكد أن نشاط هذه المكاتب كان في قمته خلال الفترة من 2011 وحتى 2018.

وأوضح أن انتشار الهواتف الذكية والأجهزة المتطورة خلال العامين الماضيين تسبب في تراجع الطلب على هذه المكاتب، مؤكدًا أن زبائنها انحصروا في كبار السن ومن يجهلون التقنيات الحديثة. وفق “أخبار 24”.

من جانبه، قال مدير مكتب خدمات، ناصر العنزي، إنه على الرغم من تضرر هذه المكاتب من انتشار التقنيات والخدمات الإلكترونية المتطورة التي تطرحها الحكومة، فإنها تفيدهم كمواطنين يرغبون في الاستفادة من هذه الخدمات.

في أيامها الأخيرة.. مكاتب الخدمات والتعقيب تقر بتضاؤل دورها أمام الخدمات الإلكترونية

أخبار المناطق
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