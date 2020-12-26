وزير الصحة: التسجيل لتلقي اللقاح تضاعف 5 مرات خلال ساعة من تلقي ولي العهد للقاح كورونا

قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة إن التسجيل لتلقي اللقاح تضاعف 5 مرات خلال ساعة من تلقي ولي العهد للقاح كورونا أمس الجمعة.
وأوضح أن نشر خبر تلقي ولي العهد للجرعة الأولى من اللقاح رفع معدل التسجيل 5 أضعاف عن الساعات السابقة، وارتفع عدد المطعمين 3 أضعاف المعدل اليومي.
وقدم الربيعة الشكر والامتنان لولي العهد على مبادرته المؤثرة وحرصه ومتابعته لتوفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين.
الساعة التي تلت نشر خبر تلقي سمو ولي العهد للجرعة الأولى من لقاح كورونا،
ارتفع معدل التسجيل لتلقي اللقاح خمسة أضعاف عن الساعات السابقة.
وارتفع عدد المطعمين ثلاث أضعاف المعدل اليومي.
الشكر والامتنان لسموه على مبادرته المؤثرة وحرصه ومتابعته لتوفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين.
— توفيق الربيعة (@tfrabiah) December 26, 2020
وفق “أخبار 24”.