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أخبار محلية > وزير الصحة: التسجيل لتلقي اللقاح تضاعف 5 مرات خلال ساعة من تلقي ولي العهد للقاح كورونا
26/12/2020   9:53 م

وزير الصحة: التسجيل لتلقي اللقاح تضاعف 5 مرات خلال ساعة من تلقي ولي العهد للقاح كورونا

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قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة إن التسجيل لتلقي اللقاح تضاعف 5 مرات خلال ساعة من تلقي ولي العهد للقاح كورونا أمس الجمعة.

وأوضح أن نشر خبر تلقي ولي العهد للجرعة الأولى من اللقاح رفع معدل التسجيل 5 أضعاف عن الساعات السابقة، وارتفع عدد المطعمين 3 أضعاف المعدل اليومي.

وقدم الربيعة الشكر والامتنان لولي العهد على مبادرته المؤثرة وحرصه ومتابعته لتوفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين.

وفق “أخبار 24”.

وزير الصحة: التسجيل لتلقي اللقاح تضاعف 5 مرات خلال ساعة من تلقي ولي العهد للقاح كورونا

أخبار محلية
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