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أخبار محلية > مواطن يتلقى اللقاح ثم يصطحب زوجته بعد ذلك بأيام لتلقيه.. ومداعبة بين مذيع “العربية” والمراسل بسبب الموقف
26/12/2020   9:56 م

مواطن يتلقى اللقاح ثم يصطحب زوجته بعد ذلك بأيام لتلقيه.. ومداعبة بين مذيع “العربية” والمراسل بسبب الموقف

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أبدى مواطن من كبار السن رضاه التام عن إجراءات الاستقبال والتطعيم بلقاح كورونا في المراكز المخصصة لذلك.

وقال، خلال حديثه لـ”نشرة الرابعة” على “العربية”، إنه اصطحب زوجته معه للحصول على اللقاح، بعد أن خاض هو التجربة بنفسه قبلها بأيام.

وأشار إلى أنه وجد استقبالا رائعا من القائمين على المركز، وهو ما طمأنه بشأن إمكانية اصطحاب زوجته معه إلى المركز لاحقا لخوض التجربة، بعد أن جرّب هو اللقاح أولاً.

من جانبه، داعب المذيع خالد مدخلي المراسل الذي أجرى اللقاء مع المواطن، حيث طرح عليه سؤالا حول الدروس المستفادة من لقائه مع المواطن، خاصة أن المراسل مقبل على الزواج. وفق “أخبار 24”.

ورد المراسل، ضاحكًا، بأنه تعلم من موقف المواطن التضحية بنفسه من أجل الزوجة.

مواطن يتلقى اللقاح ثم يصطحب زوجته بعد ذلك بأيام لتلقيه.. ومداعبة بين مذيع “العربية” والمراسل بسبب الموقف

أخبار محلية
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