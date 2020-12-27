الشهري: الخروج بنقطة التعادل أمام الاتحاد أفضل من الخسارة

قال لاعب الهلال صالح الشهري، إن فريقه كان يهدف للفوز بنقاط المباراة أمام الاتحاد، بعد سيطرتهم على مجريات المباراة مع اعتماد الاتحاد على الهجمات المرتدة.
واستطاع الشهري تعديل النتيجة 1-1 من ضربة رأسية قبل 4 دقائق على نهاية الوقت الرسمي للمواجهة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة العاشرة لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، السبت.
وأضاف: “لا أود الخوض في تفاصيلها وأفضل أن تكون بيني وبين المدرب فقط، لقد حاولنا العودة في أكثر من مناسبة لكن التوفيق جاء في آخر دقائق المباراة.” وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن التعادل في الظروف التي صاحبت المباراة أفضل من الخروج بالخسارة.