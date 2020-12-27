شهد أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، سباق الخيل السنوي على كأسي ولي العهد لجياد الإنتاج والمستورد.
وسلم الأمير فيصل الكؤوس للفائزين بالسباق، حيث فاز بالمركز الأول لخيل الإنتاج الجواد ” الزحزاح ” لإسطبل أبناء الشريف هزاع بن شاكر العبدلي، وفاز بالمركز الأول للخيل المستورد للفئة الأولى، الجواد ” ماكينج ميراكلس” لإسطبل الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز.
يذكر أن مسافة كل من الشوطين العاشر والحادي عشر من السباق 2400 متر، وجائزة كل سباق 900 ألف ريال.
وهنأ الأمير في تصريحات صحفية الفائزين بالفوز، مشيراً إلى ما تحظى به هذه الرياضة من اهتمام ورعاية من القيادة، ودعم مستوياتها للعالمية في كأس السعودية.
وفق “أخبار 24”.