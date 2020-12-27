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أخبار محلية > القنصل البريطاني بجدة ينشر صورة للطواف حول الكعبة ويعلق عليها: “تمثل قوة الإيمان”
27/12/2020   1:12 م

القنصل البريطاني بجدة ينشر صورة للطواف حول الكعبة ويعلق عليها: “تمثل قوة الإيمان”

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علق القنصل البريطاني العام في جدة، سيف آشر، على صورة لحجاج بيت الله حول الكعبة المشرفة، في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتظهر الصورة مجموعة محدودة من الحجاج يطوفون حول الكعبة المشرفة، مع مراعاة التباعد الاجتماعي والإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار الفيروس.

وقال القنصل البريطاني إنه في هذه السنة الاستثنائية، فإن هذه الصورة تمثل بشكل مثالي قوة الإيمان والتغلب على الشدائد. وفق “أخبار 24”.

وأضاف أنه يتطلع إلى الترحيب بوصول الحجاج البريطانيين إلى المملكة لأداء مناسكهم في المستقبل القريب.

القنصل البريطاني بجدة ينشر صورة للطواف حول الكعبة ويعلق عليها: “تمثل قوة الإيمان”

أخبار محلية
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