عُمان تبدأ التطعيم بلقاح “فايزر”.. ووزير الصحة يتلقى أول جرعة

بدأت سلطنة عمان اليوم (الأحد) حملة التطعيم ضد فيروس “كورونا” المستجد بلقاح ” فايزر – بيونتيك”، حيث تلقى وزير الصحة الدكتور أحمد السعيدي أول جرعة من اللقاح، إيذانًا ببدء الحملة وتأكيدًا على مأمونيته.
وأوضحت وزارة الصحة أن لقاح فايزر أنتج باستخدام تقنيات عالية، ومر على جميع المراحل السريرية ومرخص، مبينة أنه جرى توزيعه على 3 محافظات كمرحلة أولى.
وقالت إن اللقاح المستخدم يحفز الجهاز المناعي للجسم، ولا مضاعفات مقلقة للقاح، ولم تثبت التجارب التي أخضع لها اللقاح مضاعفات مضرة. وفق “أخبار 24”.
وذكرت أن المرحلة الأولى تغطي الصحيين العاملين في رعاية مرضى كورونا، والعناية المركزة ، ومن يعانون من أمراض السكري والرئة والكلى.
معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة ـ عضو اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس #كورونا كوفيد /١٩/ يتلقّى بمجمع السيب التخصّصي أول جرعة من لقاح ” فايزر – بيونتيك ” المُضاد للفيروس إيذانًا ببدء الحملة وتأكيدًا على مأمونيته. pic.twitter.com/BL3etRkCR8
— وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) December 27, 2020