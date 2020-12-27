شاهد.. سحابة كبيرة تُخيِّم على سماء رابغ وأمطار وعواصف شديدة مع تساقط للبرد

شهدت محافظة رابغ بمنطقة مكة المكرمة صباح اليوم (الأحد) حالة مطرية غزيرة، مصحوبة برياح شديدة، مع تساقط لحبات البرد.
وتداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لسحابة كبيرة في سماء رابغ صباح اليوم، قبيل هبوب عاصفة شديدة وهطول الأمطار الغزيرة.
وأظهرت المقاطع مشاهد لهطول الأمطار وجريان السيول بعدد من الشوارع، إلى جانب الرياح العاصفة التي تسبب في سقوط عدد من أعمدة الكهرباء على جوانب بعض الطرق برابغ. وفق “أخبار 24”.
وذكر حساب “طقس العرب” أن صور رادار الأمطار تشير إلى وجود سحب رعدية يطلق عليها “سحب الكسير” على سواحل جنوب المدينة المنورة وشمال جدة (رابغ)، حيث تكون شدة الأمطار عالية أحياناً، مع تنبيه من تشكل السيول ونشاط الرياح السطحية.
سحابة طريق حجر #رابغ الان صباح الاحد ١٢ جمادأول ١٤٤٢
📷 بروق الوسم pic.twitter.com/f22nLOPZFI
— مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) December 27, 2020
سحابة رابغ صب وغزاره وبرد وشي لا يوصف 👍👌 pic.twitter.com/UTZM5nWECD
— عبدالله الحربي (@alamattaqs) December 27, 2020
سحابة #رابغ كسرت زجاج السيارات وطرحت الأعمدة من قوة العصف الان صباح الاحد ١٢ جمادأول ١٤٤٢
📷 بروق الوسم pic.twitter.com/TbgcxPRAGU
— مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) December 27, 2020
فيديو اخر لسحابة #رابغ القوية #تصويري pic.twitter.com/KkHi835Jl1
— بروق الوسم (@Saud_Alshuaili) December 27, 2020