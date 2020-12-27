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أخبار المناطق > طرح 19 فرصة استثمارية خلال الربع الأخير من العام الحالي‏ بنجران
27/12/2020   1:12 م

طرح 19 فرصة استثمارية خلال الربع الأخير من العام الحالي‏ بنجران

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قالت أمانة منطقة نجران، إنها طرحت 19 فرصة استثمارية جديدة خلال الربع الرابع من العام الحالي 2020م، ‏تضمنت العديد من المشاريع الاستثمارية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة

وأوضح أمين منطقة نجران، المهندس عيد بن نايف العتيبي، أن الفرص الاستثمارية شملت مواقع ‏متنوعة وأنشطة متعددة كالترفيه والمجمعات والأسواق والمحلات التجارية والإعلانات والخدمات ‏المساندة. 

وأشار إلى أن هذه الفرص تهدف إلى تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والسياحية والخدمية ‏ودعم حركة النهضة ورواد الأعمال والمستثمرين بإيجاد فرص استثمارية جاذبة بالمنطقة

وأكد العتيبي أن الأمانة تسعى لتنشيط الحركة الاقتصادية والإسهام في تحسين مستوى جودة ‏الحياة، وتقديم خيارات متعددة لأهالي وزوار منطقة نجران.  وفق “أخبار 24”.

ودعت الأمانة جميع المستثمرين ورجال الأعمال إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية، من خلال ‏بوابة الاستثمار “فرص” ومشاهدة تفاصيلها وموقعها على خرائط “جوجل ماب” وعلى مسودة ‏كراسات الشروط والمواصفات التي يمكن شراؤها إلكترونيا‎.

طرح 19 فرصة استثمارية خلال الربع الأخير من العام الحالي‏ بنجران

أخبار المناطق
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