نظمت هيئة المهندسين اختبارات الممارسات الهندسية ” PE ” في مدينة الدمام أمس(السبت) لاختبار قدرات المهندسين الاحترافية.
وأوضح أمين عام الهيئة، المهندس فرحان الشمري أن هذه الاختبارات تهدف إلى قياس قدرة المهندس على تطبيق معرفته وخبرته في ممارسة العمل الهندسي المتوافق مع مؤهله التعليمي وخبرته العملية، مهنياً واحترافياً.
وأشار إلى أن هذا الاختبار يعد المرحلة الأولى، إذ سيتم اختبار المهندسين في ثلاثة تخصصات، تشمل، الهندسة الكيميائية، وأنظمة الحراريات والموائع، والحماية من الحريق.
وبيّن الشمري أنه سيتم في مطلع العام المقبل إطلاق عدد من التخصصات الهندسية والمعمارية كمرحلة ثانية، وذلك تطبيقاً لنظام مزاولة المهن الهندسية ولرفع كفاءة الممارسات المهنية في سوق العمل السعودي.
وفق “أخبار 24”.