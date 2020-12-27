نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الزكاة” تُجدد دعوتها للاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات قبل ‏نهاية ديسمبر
27/12/2020   1:25 م

“الزكاة” تُجدد دعوتها للاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات قبل ‏نهاية ديسمبر

+ = -
352

جدَّدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، الدعوة للمكلفين للاستفادة ‏من مبادرة “إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية”، التي ‏تنتهي في 31 ديسمبر الجاري.‏

وأوضحت الهيئة أن المكلفين الذين قدّموا اعتراضات على ‏قرارات صادرة من الهيئة، في تاريخ سابق لـ30 ‏سبتمبر الماضي، ولم يصدر بشأنها قرار نهائي من الجهة ‏القضائية المختصة، بإمكانهم الاستفادة من مبادرة الإلغاء، شريطة ‏التزام المكلف بسداد أصل الضريبة أو طلب تقسيطها، وسحْب ‏الاعتراض المقيَّد لدى الجهة القضائية المختصة.‏ وفق “أخبار 24”.

وأكدت أن الإعفاء من الغرامات لا يشمل تلك الموقَعة في حق ‏مكلف بسبب ارتكابه مخالفة تهرُّب ضريبي‎.

“الزكاة” تُجدد دعوتها للاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات قبل ‏نهاية ديسمبر

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885128595.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.