“الزكاة” تُجدد دعوتها للاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات قبل ‏نهاية ديسمبر

جدَّدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، الدعوة للمكلفين للاستفادة من مبادرة “إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية”، التي تنتهي في 31 ديسمبر الجاري.
وأوضحت الهيئة أن المكلفين الذين قدّموا اعتراضات على قرارات صادرة من الهيئة، في تاريخ سابق لـ30 سبتمبر الماضي، ولم يصدر بشأنها قرار نهائي من الجهة القضائية المختصة، بإمكانهم الاستفادة من مبادرة الإلغاء، شريطة التزام المكلف بسداد أصل الضريبة أو طلب تقسيطها، وسحْب الاعتراض المقيَّد لدى الجهة القضائية المختصة. وفق “أخبار 24”.
وأكدت أن الإعفاء من الغرامات لا يشمل تلك الموقَعة في حق مكلف بسبب ارتكابه مخالفة تهرُّب ضريبي.