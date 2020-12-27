بدأ أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل اليوم (الأحد)، زيارة لمحافظة جدة، في مستهل جولاته التفقدية السنوية لمحافظات المنطقة.
وزار أمير المنطقة يرافقه محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، مشروع “قبة جدة”، واستمع إلى شرح عن المشروع الذي يضم أكبر قبة متصلة وأكبر قبة فراغية كروية في العالم، حيث سيكون مركزًا لاستضافة كافة المعارض والمؤتمرات والفعاليات المحلية والعالمية.
وتبلغ مساحة الصالة أكثر من 34.6 ألف متر مربع، ومساحة الموقع کاملا 308 آلاف متر مربع، فيما يبلغ ارتفاع الصالة 46 متراً، ويضم الموقع مواقف للسيارات تتسع لـ 5200 سيارة.
وسيتم خلال زيارة الأمير الوقوف على عددٍ من المشاريع الأخرى الجاري تنفيذها بالمحافظة، ويستمع إلى شرحٍ من مسؤولي الجهات عن سير العمل في المشاريع ونسب ومواعيد إنجازها.