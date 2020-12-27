التأمين لا يغطي حوادثه.. “غيلانة” طريق مختصر لكن السير فيه على مسؤولية سالكيه

سلط تقرير مصور الضوء على أحد الطرق بالمملكة، يرتبط بالعاصمة الرياض، غير أن السير فيه محفوف بالمخاطر، وتكثر فيه الحوادِث المرورية والتي تنأى شركات التأمين عن تغطيتها.
وطالب عدد من المترددين على طريق “غيلانة” الرابط بين الرياض والنعيرية بطول 180كم، بغلقه أو اعتماده من قبل وزارة النقل بعد إعادة تأهيله، خاصة أنه يختصر للمسافرين مسافة تقدر بـ 150كم.
واشتكى عدد من أصحاب المركبات في تقرير لقناة “الإخبارية” من سوء حالة الطريق وكثرة حوادثه، لعدم توفر عناصر السلامة به، كما أنه غير مغطى بشبكات الاتصالات. وفق “أخبار 24”.
وأظهر التقرير لوحة تحذيرية على الطريق تبين أنه مخصص لفرق الصيانة التابعة لمؤسسة تحلية المياه، وأنه يخلو من الخدمات العامة، وأن استخدامه من غير المصرح لهم يعتبر مخالفة مرورية تعرض الشخص للمساءلة القانونية.
فيديو | مطالبات باعتماد الطريق المختصر “غيلانه ” الرابط بين #الرياض و #النعيرية وإعادة تأهيله من #وزارة_النقل#الإخبارية pic.twitter.com/qKvtT8RrG4
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) December 27, 2020