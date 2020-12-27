اطلع أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، في مكتبه اليوم (الأحد)، على تقرير التشغيل التجريبي لمستشفى المخواة العام، الذي تم الانتهاء من تنفيذه وتجهيزه بتكلفة جاوزت 270 مليون ريال، بسعة سريرية تصل إلى 200 سرير.
وقدم مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة، فهد المجماج إيجازاً عن بداية مرحلة التشغيل للمستشفى والتي ستبدأ غداً، أوضح فيه، خطة نقل المرضى، وبداية إجراء العمليات الجراحية، وتشغيل الأجهزة الطبية الحديثة ومرافق المستشفى، إلى جانب تشغيل خمس عيادة منها، عيادة العلاج الطبيعي، والأسنان، والعيون، والجلدية، والتغذية.
وقال أمير الباحة، إن المستشفى كان حلماً للقطاع التهامي، وأصبح اليوم حقيقة، لافتًا إلى أن العبرة ليس بوجود المباني والتجهيزات، وإنما بمن يعملون ويقدمون الخدمة الصحية بوجود كوادر طبية متخصصة على أفضل مستوى.
وفق “أخبار 24”.