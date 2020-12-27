اطلع أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود بن ‏عبدالعزيز، في مكتبه اليوم (الأحد)، على تقرير التشغيل التجريبي لمستشفى المخواة العام، ‏الذي تم الانتهاء من تنفيذه وتجهيزه بتكلفة جاوزت 270 مليون ‏ريال، بسعة سريرية تصل إلى 200 سرير‎.

وقدم مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة، فهد المجماج إيجازاً ‏عن بداية مرحلة التشغيل للمستشفى والتي ستبدأ غداً، أوضح ‏فيه، خطة نقل المرضى، وبداية إجراء العمليات الجراحية، ‏وتشغيل الأجهزة الطبية الحديثة ومرافق المستشفى، إلى جانب ‏تشغيل خمس عيادة منها، عيادة العلاج الطبيعي، والأسنان، ‏والعيون، والجلدية، والتغذية‎.

وقال أمير الباحة، إن المستشفى كان حلماً للقطاع التهامي، ‏وأصبح اليوم حقيقة، لافتًا إلى أن العبرة ليس بوجود المباني ‏والتجهيزات، وإنما بمن يعملون ويقدمون الخدمة الصحية ‏بوجود كوادر طبية متخصصة على أفضل مستوى.‏

أمير الباحةأمير الباحةأمير الباحة

وفق “أخبار 24”.