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أخبار محلية > “حقوق الإنسان” تشدد على حماية العمال من البرد القارس بمقرات العمل والسكن
27/12/2020   8:02 م

“حقوق الإنسان” تشدد على حماية العمال من البرد القارس بمقرات العمل والسكن

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أكدت هيئة حقوق الإنسان ضرورة حماية العمال من البرد القارس في بيئة العمل أو السكن، مشددة على ضرورة توفير ما يعين العمال على العمل في فصل الشتاء وتجنب تعريضهم لموجات البرد، خاصة في الأعمال المكشوفة.

ولفتت الهيئة إلى أن حماية سلامة وصحة العاملين واجب على كل الجهات، وأن أنظمة المملكة تضمن تطبيق أفضل معايير السلامة والصحة المهنية وحماية حقوق العمال، وفي مقدمتها نظام العمل، ولائحة إدارة السلامة والصحة المهنية، والبرنامج الوطني الاستراتيجي للسلامة والصحة المهنية.وفق “أخبار 24”.

وأكدت أهمية توفير السكن الملائم الذي تتوفر فيه معايير الحماية من البرد خاصةً في مثل هذه الأيام التي تصل فيها درجات الحرارة إلى انخفاضات حادة، مما يهدد صحة العمال القاطنين فيه، كون السكن الملائم يعد أحد مقومات المستوى المعيشي اللائق كعامل أساسي للتمتع بالحقوق.

“حقوق الإنسان” تشدد على حماية العمال من البرد القارس بمقرات العمل والسكن

أخبار محلية
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