بالفيديو.. “الجمارك” تفوز بالجائزة الذهبية الدولية لحلول تكنولوجيا الأعمال

فازت الجمارك السعودية، بالجائزة الذهبية لحلول تكنولوجيا الأعمال، إحدى جوائز الأعمال الدولية، وذلك عن مشروعها النظام الإلكتروني للقضايا الجمركية، لعام 2020.
وأقيم حفل افتراضي بحضور المرشحين المتأهلين إلى التصفيات النهائية للجوائز من القطاعين الحكومي والخاص من مختلف دول العالم، ويُشارك أكثر من 1000 متخصص من جميع أنحاء العالم في عملية التحكيم كل عام، في هذه الجائزة.
وأشار وكيل الهيئة العامة للجمارك للتقنية محمد العتيبي إلى أن الجمارك السعودية حققت الجائزة الذهبية عن مشروعها الذي أطلقته في جميع المنافذ الجمركية لتسهيل إجراءات التقاضي، وسرعة الفصل في القضايا الجمركية وكسر الحواجز الجغرافية بين ديوان الهيئة ومنافذها الجمركية.وفق “أخبار 24”.
وأبان أن المشروع أسهم في تقليل الأنشطة اليدوية والجهد البشري لإنجاز الطلبات الخاصة بالقضايا وتطوير وإتمام جميع مراحل التقاضي لحين إيداع الدعوى لدى الأمانة العامة للجان الجمركية وتوثيقها وذلك بما يُحقق تحسين القدرة في اتخاذ القرارات.
#الجمارك_السعودية تحصد جائزة Stevie 2020 الذهبية في فئة الحلول التقنية للأعمال، وذلك نتيجة التحول الرقمي الذي شهدته على مستوى تقديم خدماتها المبتكرة وتعزيز الممكنات الرقمية والتقنية في العمل الجمركي. pic.twitter.com/AIsEaiRmVo
— الجمارك السعودية (@SaudiCustoms) December 26, 2020