تفقّد أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم (الأحد)، عدداً من المشاريع التي يتم تنفيذها في محافظة جدة، والتي تجاوزت قيمتها 2.5 مليار ريال.
واستهلّ أمير المنطقة جولته التفقدية بمشروع قبة جدة، التي تعدّ أكبر قبة متصلة وأكبر قبة فراغية كروية في العالم تم تنفيذها على مساحة 308 آلاف متر مربع.
وستكون القبة مركزًا لاستضافة جميع المعارض والمؤتمرات والفعاليات المحلية والعالمية، وتبلغ مساحة الصالة 34.6م2 بارتفاع 46م، وتتسع مواقف المشروع لـ 5.2 ألف مركبة.
وتضمنت زيارة الأمير، مشروع تطوير حديقة الأمير ماجد الواقعة على مساحة 120 ألف م2، والذي بلغت نسبة إنجازه 82%، ويحتوي على ممشى بطول 900م ومنطقة ألعاب للأطفال تتجاوز مساحتها 9 آلاف م2.
إضافةً إلى مشروع الواجهة البحرية بأبحر الجنوبية الواقع على مساحة 180 ألف م2، ويحوي ساحات وممرات مشاة بطول 2.8 ألف م، ومشروع تقاطع نفق طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز مع طريق المدينة الذي بلغت نسبة إنجازه 70%.
كما زار مشروع بحيرة الأربعين الذي تنفذه وزارة الثقافة بالتعاون مع أمانة جدة، ويحوي مسطحات خضراء وممرات للمشاة، إلى جانب زيارة غرفة التحكم بمشروع محطة السلام الذي بلغت نسبة إنجازه 99 %.
وفق “أخبار 24”.