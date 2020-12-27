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أخبار محلية > متحدث الصحة: الفيروس المتحور لم يثبت تأثيره على شدة المرض أو فعالية اللقاح.. وعدد المسجلين بلغ 700 ألف
27/12/2020   8:06 م

متحدث الصحة: الفيروس المتحور لم يثبت تأثيره على شدة المرض أو فعالية اللقاح.. وعدد المسجلين بلغ 700 ألف

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كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، مدى تأثير تحور فيروس كورونا على فعالية اللقاح الموجود فعليًا.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات كورونا، إنه لم يثبت حتى الآن أن التحور مؤثر على شدة المرض أو على فعالية اللقاح، كما أكد أنه لم يثبت تأثيره على الأطفال.

وأوضح أن هناك العديد من الهيئات والمراكز تتابع بشكل دائم مستجدات تحور الفيروس التاجي على مستوى العالم، وتتخذ الإجراءات المناسبة حيال ذلك. وفق “أخبار 24”.

وأشار العبدالعالي إلى الإقبال الكبير على التسجيل للحصول على اللقاح، مؤكدًا أن إجمالي أعداد المسجلين بلغ 700 ألف شخص من الفئات ذات الأولوية في هذه المرحلة.

متحدث الصحة: الفيروس المتحور لم يثبت تأثيره على شدة المرض أو فعالية اللقاح.. وعدد المسجلين بلغ 700 ألف

أخبار محلية
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