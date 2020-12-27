كشفت مصادر صحفية، اليوم الأحد، أنه تم تحويل المراقبين المكلفين من رابطة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بمباراة الشباب والباطن إلى الإدارة القانونية برابطة الدوري.
وقالت المصادر، وفقًا لصحيفة “الميدان الرياضي” إنه تم تحويل المراقبين إلى الإدارة القانونية لتطبيق العقوبة اللازمة بحقهم بعد حـادثة ما تسمى بتبادل الكمامات.
رصدت كاميرات الناقل الرسمي لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، موقفًا غريبًا بين منظمين مباراة الشباب والباطن، التي أقيمت بين الفريقين يوم أمس (السبت).
وأظهرت العدسات، شخصًا يقف أمام حكم المباراة ويرتدي كمامته، ثم يأتي شخص آخر دون كمامة ليقوم الشخص الأول بنزع كمامته من على فمه وإعطائها لزميله لارتدائها.
وفق “أخبار 24”.