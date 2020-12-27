كشفت وزارة النقل، اليوم (الأحد)، عن رصد حركة سير المركبات على مداخل المدن خلال الفترة 17 – 22 ديسمبر الجاري، والذي تضمّن المتوسط اليومي وإجمالي عدد المركبات ومتوسط السرعة.
وبلغ إجمالي عدد المركبات في الرياض 328.4 ألف مركبة بمتوسط يومي 6.8 ألف مركبة ومتوسط سرعة 86 كلم/ ساعة، فيما بلغ إجمالي عدد المركبات في مكة المكرمة 359.3 ألف مركبة بمتوسط يومي 12.8 ألف مركبة ومتوسط سرعة 81 كلم/ ساعة.
كما بلغ إجمالي عدد المركبات في المدينة المنورة 146 ألف مركبة بمتوسط يومي 16.5 ألف مركبة ومتوسط سرعة 91 كلم/ ساعة، وبلغ إجمالي عدد المركبات في جدة 553.1 ألف مركبة بمتوسط يومي 13.1 ألف مركبة ومتوسط سرعة 93 كلم/ ساعة.
وفق “أخبار 24”.