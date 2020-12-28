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أخبار محلية > بالفيديو.. مستشار قانوني يكشف أساليب بعض المشاهير للتربح من وقائع السب والقذف
28/12/2020   8:12 ص

بالفيديو.. مستشار قانوني يكشف أساليب بعض المشاهير للتربح من وقائع السب والقذف

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كشف المستشار القانوني والمحكم القضائي، محمد الوهيبي، أساليب بعض المشاهير للتربح من وقائع السب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح خلال لقائه في برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، أن بعض المشاهير قد يلجأ لاستفزاز الجمهور بشكل واضح، ثم يستغلون وقائع السب التي قد تنتج عن الجماهير كرد فعل لهذا الاستفزاز ويحرر محضرًا بالواقعة.

وأضاف أن هذه الفئة من المشاهير قد ترفض التنازل عن حقها إلا بعد الحصول على مبالغ مالية من أصحاب واقعة السب. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. مستشار قانوني يكشف أساليب بعض المشاهير للتربح من وقائع السب والقذف

أخبار محلية
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