“الداخلية”: تمديد تعليق الرحلات الجوية الدولية والدخول إلى المملكة لأسبوع آخر

قال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية اليوم (الإثنين)، إنه تم تمديد تعليق الرحلات الدولية والدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية، لأسبوع آخر.
وأوضح المصدر أنه إلحاقاً للبيان الصادر بتاريخ 5/ 5/ 1442 هـ الموافق (20/ 12/ 2020 م)، بشأن انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد في عدد من الدول، وما تقرر من إجراءات احترازية بهذا الخصوص من تعليق الرحلات الجوية للمسافرين إلا في الحالات الاستثنائية، وتعليق الدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية مؤقتاً لمدة أسبوع قابلة للتمديد أسبوعاً آخر.
وأضاف أنه رغبة في استمرار تقييم الوضع والتأكد من حماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، فقد قررت حكومة المملكة تمديد العمل بالإجراءات المشار إليها لمدة أسبوعٍ آخر، مع التأكيد على استثناء حركة نقل البضائع والسلع وسلاسل الإمداد، وكذلك السماح بمغادرة غير السعوديين أراضي المملكة عبر الرحلات الجوية، وفق الإجراءات الاحترازية التي تقررها وزارة الصحة. وفق “أخبار 24”.