نادي الإبل يصدر عقوبات بحق 3 مُشاركين بمهرجان الملك عبدالعزيز

أعلن نادي الإبل، عن توقيع عقوبات بحق بعض المشاركين في فئة المفاريد للون الصفر بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، بعد ضبط حالات عبث من قبل اللجنة الطبية المُتخصصة.
وقررت اللجنة القانوينة، معاقبة أحد المشاركين من دولة الكويت باستبعاد إبله المخالفة من المُشاركة، بسبب اكتشاف حالة حقن في الشفاه العليا والعرنون، وتقرر تعليق مشاركته وإبله حتى سداد المقابل المالي المُقرر.
وتضمنت قائمة المعاقبين اثنين من المواطنين المشاركين، قام أحدهما بتغيير لون الشعر بصبغة سوداء على شعفة السنام، فيما رصد عند الآخر وجود حالة حالة سحب جائر في الشفاه العليا، حيث تقرر أيضاً استبعاد الإبل المخالفة وتعليق مشاركة المخالفين وإبلهما حتى سداد المقابل المالي المقرر. وفق “أخبار 24”.