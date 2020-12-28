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أخبار محلية > شاهد.. كيف رد تركي آل الشيخ على مذيع سوداني لقبه بـ”سمو الشيخ” خلال مداخلة هاتفية
28/12/2020   12:48 م

شاهد.. كيف رد تركي آل الشيخ على مذيع سوداني لقبه بـ”سمو الشيخ” خلال مداخلة هاتفية

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رد رئيس الهيئة العامة للترفيه ومالك نادي ألميريا الإسباني، تركي آل الشيخ على مذيع سوداني لقبه بـ “سمو الشيخ”، خلال مداخلة هاتفية على قناة “الملاعب الرياضية”.

وقال آل الشيخ للمذيع إن لقب سمو يطلق في المملكة على أصحاب السمو والأمراء من آل سعود الكرام، مبيناً أنه مواطن عادي واسمه المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ.

يُشار إلى أن آل الشيخ أعلن أمس (الأحد)، عن قبوله منصب الرئيس الشرفي لنادي الهلال السوداني، وذلك بعد تلقيه خطاباً من إدارة النادي.

 

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. كيف رد تركي آل الشيخ على مذيع سوداني لقبه بـ”سمو الشيخ” خلال مداخلة هاتفية

أخبار محلية
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