نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. “مستشارة أسرية” تُحذر من تدخل طرف ثالث بين الزوجة وزوجها وتوضح الأسباب
28/12/2020   12:48 م

بالفيديو.. “مستشارة أسرية” تُحذر من تدخل طرف ثالث بين الزوجة وزوجها وتوضح الأسباب

+ = -
599

حذرت مستشارة أسرية ومدربة معتمدة في الوعي من تدخل طرف ثالث بين الزوجة وزوجها من أجل إعطاء النصيحة، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤثر على العلاقة بشكل سيئ.

وقالت المستشارة عبير فخري خلال مقابلة مع برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، إن المشكلة تكمن في تلقي الزوجة نصيحة خاطئة قد تضرها من شخص مقرب منها كوالدتها أو أختها أو صديقتها، مشيرة إلى أن الزوجة قد تقع فريسة لنصائح صاحبة تجربة سيئة. وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى أن الزوجة هي الأكثر دراية بأمور بيتها وتستطيع حل مشكلاتها بنفسها دون تدخل من أحد، مبينة أن كل زوج يختلف عن الآخر في طريقة التعامل مع أهل بيته.

بالفيديو.. “مستشارة أسرية” تُحذر من تدخل طرف ثالث بين الزوجة وزوجها وتوضح الأسباب

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885128710.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.