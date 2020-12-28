بالفيديو.. “مستشارة أسرية” تُحذر من تدخل طرف ثالث بين الزوجة وزوجها وتوضح الأسباب

حذرت مستشارة أسرية ومدربة معتمدة في الوعي من تدخل طرف ثالث بين الزوجة وزوجها من أجل إعطاء النصيحة، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤثر على العلاقة بشكل سيئ.
وقالت المستشارة عبير فخري خلال مقابلة مع برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، إن المشكلة تكمن في تلقي الزوجة نصيحة خاطئة قد تضرها من شخص مقرب منها كوالدتها أو أختها أو صديقتها، مشيرة إلى أن الزوجة قد تقع فريسة لنصائح صاحبة تجربة سيئة. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن الزوجة هي الأكثر دراية بأمور بيتها وتستطيع حل مشكلاتها بنفسها دون تدخل من أحد، مبينة أن كل زوج يختلف عن الآخر في طريقة التعامل مع أهل بيته.
عبير الفخري – مستشارة أسرية ومدربة معتمدة في الوعي:
تدخل أي طرف ثالث بين الزوجة وزوجها يؤثر على العلاقة، وقد تقع الزوجة فريسة لنصائح صاحبة تجربة سيئة@93abeer_f#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/KrCJZylNyW
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 27, 2020