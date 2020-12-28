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أخبار محلية > بالفيديو.. “الزعاق”: المملكة تدخل هذه الأيام مرحلة الأجواء الأبرد في السنة.. وهذه فترة استمرارها
28/12/2020   12:48 م

بالفيديو.. “الزعاق”: المملكة تدخل هذه الأيام مرحلة الأجواء الأبرد في السنة.. وهذه فترة استمرارها

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قال الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، إن المملكة تدخل هذه الأيام مرحلة الأجواء الأبرد في السنة.

وأوضح الزعاق، أن تلك المرحلة ستكون 40 يوماً، وتشتمل على ثلاثة نجوم هي النجم الأخير من المربعانية ونجم شبط الأول ونجم شبط الثاني.

ولفت إلى أن الأيام المتبقية من “المربعانية” ستأخذ من صفات المربعانية والشبط أيضاً، فتأخذ الصقيع خلال فترات الصباح الباكر من “المربعانية”، والرياح المُتقلبة من “الشبط”.

 

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “الزعاق”: المملكة تدخل هذه الأيام مرحلة الأجواء الأبرد في السنة.. وهذه فترة استمرارها

أخبار محلية
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