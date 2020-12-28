بالفيديو.. “الزعاق”: المملكة تدخل هذه الأيام مرحلة الأجواء الأبرد في السنة.. وهذه فترة استمرارها

قال الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، إن المملكة تدخل هذه الأيام مرحلة الأجواء الأبرد في السنة.
وأوضح الزعاق، أن تلك المرحلة ستكون 40 يوماً، وتشتمل على ثلاثة نجوم هي النجم الأخير من المربعانية ونجم شبط الأول ونجم شبط الثاني.
ولفت إلى أن الأيام المتبقية من “المربعانية” ستأخذ من صفات المربعانية والشبط أيضاً، فتأخذ الصقيع خلال فترات الصباح الباكر من “المربعانية”، والرياح المُتقلبة من “الشبط”.
نعيش بداية مرحلة الأيام الأبرد في السنة pic.twitter.com/U5trH66JML
— د.خالد الزعاق #نعود_بحذر (@dralzaaq) December 27, 2020
وفق “أخبار 24”.