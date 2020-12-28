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أخبار المناطق > بالفيديو.. أمير المنطقة الشرقية يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا
28/12/2020   12:50 م

بالفيديو.. أمير المنطقة الشرقية يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

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تلقى أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف، اليوم (الإثنين)، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وانطلقت اليوم بالمنطقة الشرقية عمليات التطعيم بلقاح كورونا، وذلك في أول يوم من افتتاح مركز لقاحات كورونا بمركز معارض الظهران الدولي

وكان ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، قد تلقى الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا يوم الجمعة الماضي.

يذكر أن المملكة قد أطلقت حملة التطعيمات في 17 ديسمبر الجاري، لتقديم اللقاح للمواطنين والمقيمين مجانًا عبر التسجيل في تطبيق “صحتي” وأخذ موعد للتطعيم.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. أمير المنطقة الشرقية يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

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