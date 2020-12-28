“الموارد البشرية”: اكتمال تطبيق خدمة استقبال العاملات المنزليات في جميع مطارات المملكة الدولية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم (الإثنين) اكتمال تطبيق خدمة استقبال جميع العاملات المنزليات من قبل مكاتب وشركات الاستقدام في جميع مطارات المملكة الدولية.
وكانت الوزارة قد طبقت خدمة استقبال العاملات المنزليات بشكل تدريجي، حيث بدأت في منتصف شهر يوليو 2019م، لأول مرة عبر مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وتلاه عدد من المطارات بمختلف المدن والمناطق، حتى اكتملت الخدمة في الوقت الحالي في جميع مطارات المملكة الدولية.
وأقرت الوزارة في وقت سابق مجموعة من التعديلات في نظام استقبال العاملات المنزليات القادمات من الخارج للعمل لأول مرة بالمملكة وبنظام الخروج والعودة، وذلك بهدف تيسير عملية استقبالهن تسهيلاً على المواطنين. وفق “أخبار 24”.
ويتم استقبال العاملات المنزليات القادمات لأول مرة من قبل مكاتب وشركات الاستقدام مباشرة بعد أن يتم إنهاء إجراءات القدوم من قبل قطاع جوازات المنافذ، واستقبال العاملات المنزليات القادمات بنظام الخروج والعودة من قبل أصحاب العمل، حيث تكون مهمة استقبالهن تحت مسؤولية صاحب العمل بشكل مباشر.