رسميًا.. تركي آل الشيخ رئيسًا شرفيا للهلال السوداني

أعلن رئيس هيئة الترفيه، ومالك نادي ألميريا الإسباني، المستشار تركي آل الشيخ، اليوم الأحد، قبوله رئاسة نادي الهلال السوداني الشرفية، بعد تلقيه خطابًا من إدارة النادي.
ونشر تركي آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، خطابًا تلقاه من الهلال السوداني، أوضح فيه أنه قرر منح آل الشيخ الرئاسة الفخرية للهلال.
وعلق آل الشيخ على الخطاب، قائلًا: “تلقيت هذا الخطاب الغالي من رئيس نادي الهلال السوداني الشقيق.. وأعلن تشرفي بقبول منصب الرئيس الشرفي للنادي”. وفق “أخبار 24”.
وأوضح آل الشيخ عبر حسابه: “وأعد جماهير النادي العريق في السودان الشقيق بأن أبذل كل ما في وسعي لرفعة اسم النادي وتحقيق أماني محبيه وشكراً لكم”.
تلقيت هذا الخطاب الغالي من رئيس نادي الهلال السوداني الشقيق … واعلن تشرفي بقبول منصب الرئيس الشرفي للنادي وأعد جماهير النادي العريق في السودان الشقيق بأن ابذل كل مافي وسعي لرفعة اسم النادي وتحقيق اماني محبيه وشكراً لكم 🇸🇦❤️🇸🇩 pic.twitter.com/4dP0FVasnW
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 27, 2020