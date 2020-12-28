رسميًا.. “الاتحاد” يعلن إصابة أحمد حجازي

أعلن نادي الاتحاد، اليوم الأحد، إصابة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، المصري أحمد حجازي، بعد مشاركته في مباراة فريقه أمام نظيره الهلال، أمس السبت، والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثله، في الجولة العاشرة من دوري المحترفين.
وقال النادي، في بيان نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أجرى لاعب الفريق أحمد حجازي، فحوصات طبية اليوم في مستشفى الدكتور سليمان فقيه الشريك الطبي للنادي”.
وأوضح النادي: “بعد الفحوصات المبدئية التي خضع لها صباح اليوم في عيادة النادي إثر الآلام التي شعر بها بعد نهائية لقاء الأمس، وأظهرت الفحوصات حاجة اللاعب لبرنامج علاجي، ومتابعة طبية لتطور استجابته للعلاج، قبل السماح بالعودة للمشاركة في التدريبات. وفق “أخبار 24”.
متابعة طبية وبرنامج علاجي لمتابعة إصابة حجازي 📝 pic.twitter.com/GXLWqQ20Fo
— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) December 27, 2020