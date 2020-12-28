الاتحاد يعلن مدة غياب “البيشي”.. وآخر تطورات إصابة “الشمراني” و”الشنقيطي”

كشف نادي الاتحاد، اليوم الأحد، عن آخر تطورات إصابة ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم، حمدان الشمراني، مهند الشنقيطي، وعبدالعزيز البيشي، التي تعرضوا لها في مواجهة الهلال، أمس السبت، في الدوري.
وقال النادي، في بيان له، نشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أظهرت الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب عبدالعزيز البيشي على موضع إصابته التي تعرض لها في اللقاء الماضي حاجة اللاعب لبرنامج علاجي لمدة أسبوعين”.
وأشار النادي: “فيما أظهرت الفحوصات التي خضع لها الثنائي حمدان الشمراني ومهند الشنقيطي تعرضهما لإصابات لن تعوق مشاركتهما في المرحلة المقبلة”. وفق “أخبار 24”.
وانتهت مواجهة كلاسيكو المملكة الذي جمع بين الهلال والاتحاد، مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بالتعادل بهدف لمثله.
بهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 23 نقطة في صدارة الترتيب، فيما رفع الاتحاد رصيده إلى 15 نقطة في المركز الخامس بدوري المحترفين.
نتائج الفحوصات الطبية 🩺 https://t.co/rjZY77ywmZ pic.twitter.com/xAyAGMSuO4
— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) December 27, 2020