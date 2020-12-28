أول تعليق من “الصرامي” على إقالة “فيتوريا” من تدريب النصر

علق المتحدث الرسمي السابق، باسم نادي النصر، سعود الصرامي، على قرار رئيس مجلس الإدارة برئاسة صفوان السويكت، بإقالة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم البرتغالي روي فيتوريا.
وقال “الصرامي”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “هات أذنك.. المدرب النكبة غادر غير مأسوف عليه”.
وكان السويكت، أعلن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “تسلمت تركة ثقيلة وتحملت المسؤولية في وقت صعب بدعم من رجالات النصر، ووفقنا الله بالحصول على ملعب خاص يليق بالنصر وجماهيره”. وفق “أخبار 24”.
وتابع: “عملنا على تحقيق التوازن والإصلاح التدريجي مع الحفاظ على المكتسبات في ظروف صعبة وقاهرة، ولظروف المرحلة فقد قررنا إعادة هيكلة إدارة كرة القدم كما يلي:
1- إنهاء عقد الجهاز الفني بقيادة فيتوريا بالتراضي.
2- تعيين مدرب شباب النصر ألين هورفات مديرا فنيا للفريق الأول مؤقتا.
3- استحداث إدارة لقياس الأداء الفني تضم في عضويتها مستشارا فنيا سعوديا ومستشارا فنيا أجنبيا وضمهم للجهاز الفني.
#هات_إذنك
••المدرب النكبة غادر غير مأسوف عليه
— سعود الصرامي (@L9arami) December 27, 2020