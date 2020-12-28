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اخبار رياضية > حسين عبدالغني يرفض قيادة النصر الفنية بعد إقالة “فيتوريا”
28/12/2020   1:01 م

حسين عبدالغني يرفض قيادة النصر الفنية بعد إقالة “فيتوريا”

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كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن المدير التنفيذي للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، حسين عبدالغني، رفض طلب الإدارة بتدريب الفريق مؤقتاً، بعد إقالة البرتغالي روي فيتوريا.

ورفض حسين عبدالغني، ووفقاً لصحيفة “الميدان الرياضي” مقترح الإدارة وشرفيي النصر، باستلام المهمة الفنية بشكل مؤقت، لحين التعاقد مع مدرب جديد للفريق.

وكان رئيس مجلس إدارة النادي، صفوان السويكت، أعلن عبر حسابه على موقع التواصل “تويتر” الأحد، إقالة البرتغالي روي فيتوريا، من تدريب الفريق الأول لكرة القدم، وتعيين مدرب شباب النصر السيد ألين هورفات مديرا فنيا للفريق الأول مؤقتا.

حسين عبدالغني يرفض قيادة النصر الفنية بعد إقالة “فيتوريا”

اخبار رياضية
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