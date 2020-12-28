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اخبار رياضية > إنقاذ فريق في العناية المركزة.. ماذا قال فهد الهريفي بعد إقالة “فيتوريا”؟
28/12/2020   1:01 م

إنقاذ فريق في العناية المركزة.. ماذا قال فهد الهريفي بعد إقالة “فيتوريا”؟

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تحدث نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، والمنتخب الوطني السابق، فهد الهريفي، عن وضع الفريق، بعد قرار رئيس مجلس إدارة النادي صفوان السويكت، بإقالة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا.

وقال “الهريفي”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “المرحلة القادمة تحتاج إلى عمل جبار، ونفض غبار الماضي وكسل اللاعبين.. والحساب بمبدأ الثواب والعقاب”.

وأوضح “الهريفي”: “تحتاج إلى جهد فني في العمل التدريبي والفني واللعب بقتالية لمحو عار المراتب السفلى التي لا تليق بالنصر وتاريخه وجمهوره.. فليتكاتف الجميع لإنقاذ فريق يقبع في غرفة العناية المركزة”.  وفق “أخبار 24”.

وكان صفوان السويكت، أعلن عبر حسابه على موقع التواصل “تويتر” اليوم الأحد، إقالة البرتغالي روي فيتوريا، من تدريب الفريق الأول لكرة القدم، وتعيين مدرب شباب النصر السيد ألين هورفات مديرا فنيا للفريق الأول مؤقتا.

إنقاذ فريق في العناية المركزة.. ماذا قال فهد الهريفي بعد إقالة “فيتوريا”؟

اخبار رياضية
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