تعرف على جدول ترتيب دوري المحترفين بعد انتهاء الجولة العاشرة

انتهت اليوم الأحد، منافسات الجولة العاشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي كانت آخرها مباراة الاتفاق أمام نظيره القادسية، وانتهت بفوز الأول بهدفين مقابل هدف.
وبعد اننتهاء منافسات الجولة العاشرة، مازال الهلال يحتل صدارة جدول ترتيب دوري المحترفين، برصيد 23 نقطة، واقترب الأهلي من ملاحقته بعدما قلص الفارق إلى نقطة واحدة، حيث رفع الأخير رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني. وفق “أخبار 24”.
وجاء فريق الشباب في المركز الثالث برصيد 18 نقطة، وأصبح الاتحاد في المركز الخامس برصيد 15 نقطة، بعدما خطف الاتفاق المركز الرابع برصيد 17 نقطة، في المقابل يستمر النصر في المركز قبل الأخير برصيد 8 نقاط.
وجاء جدول ترتيب دوري المحترفين بعد انتهاء الجولة كالتالي:
1- الهلال: 23 نقطة
2- الأهلي: 22 نقطة
3- الشباب: 18 نقطة
4- الاتفاق: 17 نقطة
5- الاتحاد : 15 نقطة
6- الوحدة: 15 نقطة
7- التعاون: 14 نقطة
8- الفتح: 13 نقطة
9- الفيصلي: 13 نقطة
10- القادسية: 13 نقطة
11- الباطن: 11 نقطة
12- الرائد: 11 نقطة
13- أبها: 11 نقطة
14- العين: 10 نقاط
15- النصر: 8 نقاط
16- ضمك: 8 نقاط
1️⃣➖| @Alhilal_FC
2️⃣➖| @ALAHLI_FC
3️⃣➖| @AlShababSaudiFC
4️⃣🔝| @Ettifaq
📊 جدول ترتيب @SPL بعد نهاية مباريات الجولة العاشرة 👇 pic.twitter.com/RvlkFA8dgm
— دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) December 27, 2020