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اخبار رياضية > اتحاد الكرة يعلق على الفيديو المتداول لـ”المسحل” وأنمار الحائلي
28/12/2020   1:04 م

اتحاد الكرة يعلق على الفيديو المتداول لـ”المسحل” وأنمار الحائلي

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علق الاتحاد السعودي لكرة القدم على الفيديو التي تم تداوله خلال الساعات الماضية، وظهر فيه ياسر المسحل هو ينتقد رئيس نادي الاتحاد، أنمار الحائلي، بعد اعتراض الأخير على الأداء التحكيمي في مباريات فريقه الماضية.

وظهر “المسحل” في فيديو تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، خلال اجتماع سابق، وهو يقول إن مع كل خطأ تحكيمي يقول أنمار الحائلي، بأن الحكم ظلمهم بالرغم أن مهاجم فريقه يضيّع 20 هجمة.

وقال الاتحاد السعودي وفقًا لصحيفة “عكاظ”: “المقطع المتداول لرئيس اتحاد القدم ياسر المسحل مع رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي قديم وتم تصويره أثناء استعراض الملف الانتخابي مع أعضاء الجمعية العمومية”.

وأوضح اتحاد كرة القدم: “كان الحديث عن التحكيم وضرب ياسر المسحل مثالاً برئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي، كونه الأقرب جلوساً، وكان الحديث واضحا في نهاية المقطع”.

وتعادل فريق الاتحاد أمام نظيره الهلال، بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

اتحاد الكرة يعلق على الفيديو المتداول لـ”المسحل” وأنمار الحائلي

اخبار رياضية
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