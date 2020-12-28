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أخبار محلية > “النقل”: خدمات تأجير المركبات لا تقتصر على عمر محدد ويحق للجميع الاستفادة منها وفق هذه الشروط
28/12/2020   7:05 م

“النقل”: خدمات تأجير المركبات لا تقتصر على عمر محدد ويحق للجميع الاستفادة منها وفق هذه الشروط

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علقت الهيئة العامة للنقل على ما تم تداوله مؤخراً بشأن عدم قدرة بعض المواطنين ممن تتجاوز أعمارهم 60 عامًا على استئجار السيارات.

وأكدت الهيئة أن خدمات تأجير المركبات لا تقتصر على فئة عمرية محددة، ويحق للجميع من المواطنين والمقيمين والزوار الاستفادة منها، لافتة إلى أنها كجهة تنظيمية وإشرافية تعمل على حفظ حقوق كافة الأطراف سواء المستثمر أو المستأجر.

ونوهت أن اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات حددت الاشتراطات التي لا يحق للمؤجر الامتناع عن التأجير في حال توافرها وهي ممثلة في (إثبات هوية سارية المفعول، رخصة قيادة سارية المفعول، تطابق شروط التغطية التأمينية على المستأجر، توفر بطاقة ائتمانية لدى المستأجر). وفق “أخبار 24”.

وأكدت أنه يمكن الإبلاغ عن المخالفات المتعلقة بذلك من خلال تقديم بلاغ بالاتصال على الرقم “938”، مضيفة أن سوق تأجير السيارات في المملكة متنوع ويتيح العديد من الخيارات للعملاء بما في ذلك حدود التغطية التأمينية.

“النقل”: خدمات تأجير المركبات لا تقتصر على عمر محدد ويحق للجميع الاستفادة منها وفق هذه الشروط

أخبار محلية
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