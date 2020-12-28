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أخبار محلية > “الصناعات العسكرية” تستحوذ على شركة “الإلكترونيات المتقدمة”
28/12/2020   7:05 م

“الصناعات العسكرية” تستحوذ على شركة “الإلكترونيات المتقدمة”

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أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية “SAMI”، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، استكمالها عملية الاستحواذ على شركة الإلكترونيات المتقدمة AEC، لتصبح بذلك شركة سعودية 100%.

وتُعَد صفقة الاستحواذ الأكبر من نوعها على مستوى القطاع الخاص في مجال الصناعات العسكرية في المملكة.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية، أحمد الخطيب، إن هذه الصفقة تعزز حضور شركة “SAMI” في سوق الصناعات الدفاعية، وتدعم نقل الصناعات العسكرية وتوطينها، وتعزز فرص شركة الإلكترونيات المتقدمة للتوسع والمنافسة في مجالها.

وأكد دعم وزير الدفاع لنقل الصناعات العسكرية وتوطينها كجزء رئيس من رؤية المملكة 2030، مضيفًا أن شركة AEC ستسهم في إحداث تحول جذري في قطاع الدفاع في المملكة، وسيشكل الاستحواذ مستقبل منظومة الدفاع المحلي وسيسهم في دعم الاقتصاد الوطني على مدى السنوات القادمة. وفق “أخبار 24”.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة AEC، عبد العزيز الدعيلج أن استحواذ الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI على كامل الأسهم سيساعد على تحقيق الخطط الاستراتيجية، على مدى السنوات الخمس القادمة، ويضعنا تحت مظلة صندوق الاستثمارات العامة مما يشكل علامة بارزة للشركة.

“الصناعات العسكرية” تستحوذ على شركة “الإلكترونيات المتقدمة”

أخبار محلية
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