شاهد.. أول تعليق لأمير المنطقة الشرقية بعد تلقيه لقاح كورونا

قال أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف، بعد تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا الجديد اليوم (الإثنين)، إن اللقاح آمن ونتائجه العالمية والمحلية مطمئنة، مؤكداً أنه ينصح الجميع بأخذه دون إجبار.
وتأتي تصريحات “الأمير سعود بن نايف” بالتزامن مع انطلاق حملة التطعيم بلقاح “فايزر” المضاد لفيروس كورونا في المنطقة الشرقية، بمركز معارض الظهران الدولي.
يذكر أن الأيام الماضية شهدت انطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا الجديد في الرياض وجدة، فيما أعلنت وزارة الصحة أنها تعمل على افتتاح مراكز أخرى للتطعيم في جميع مناطق المملكة.
سمو #أمير_الشرقية
بعد حصوله على اللقاح المضاد لفيروس #كورونا:
اللقاح آمن ونتائجه مطمئنة .. وننصح به ولا نجبر pic.twitter.com/zN8AK42Ui4
— إمارة المنطقة الشرقية (@emara_sharqia) December 28, 2020
وفق “أخبار 24”.